В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Там відбуваються певні процеси, те, що відбувається сьогодні - знищення РФ, які зробив їхній президент. Не тільки Шойгу немає, там і багатьох інших немає генералів, які не виходять на зв'язок. У них багато генералів, яких вони поміняли, щоб з новими силами робити наступ на наші території - їм це не допоможе. Те, що там закрите суспільство і відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони не знаючи повну інформацію про нашу країну пішли на цю авантюру, - зараз там відбувається з’ясування стосунків", - розповів він.
"ФСБ "тикає пальцем", що це військові не спрацювали, військові кажуть, що це не спрацювали інші структури", - додав Данілов.