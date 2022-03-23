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Роскомнагляд заблокував роботу сервісу News.Google, - росЗМІ

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Роскомнагляд заблокував роботу сервісу News.Google, - росЗМІ
Роскомнадзор продовжує блокувати можливість отримувати інформацію на території РФ. На цей раз під заборону потрапив сервіс News.Google, де відображаються найактуальніші новини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Так, "на підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни", - заявили у відомстві.

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Чергову заборону Роскомнагляд пояснює тим, що "американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів", які містили "недостовірну суспільно значущу інформацію про хід спеціальної військової операції на території України".

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Топ коментарі

  • Sergey Yatcenuk
    Пора продвигать идею отключения андроид на территории рашки
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    мои вам поздравления, лаптеногие
  • Олександр Дніпро
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