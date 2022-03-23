Внаслідок обстрілу Чернігова пошкоджений магістральний аміакопровід, - ОВА

Чернігівська обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про те, що на одному з підприємств перебито магістральний аміакопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська ОВА у фейсбуці.

У інформації звзнвчається: "До уваги жителів Чернігова! Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста.

О 18.50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20.10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру.

Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих (попередньо) немає. Триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари. Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

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Нагадуємо! Аміак – легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

• виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

• якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

• в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

• якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти)"

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