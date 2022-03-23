Міністр агрополітики та продовольства Лещенко подав заяву про відставку, - ЗМІ
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Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко написав заяву про складання повноважень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.
Інформації про причини відставки поки що немає, але як повідомляють ЗМІ, про це він оголосив ввечері співробітникам.
Розгляд його заяви може відбутися уже в четвер, 24 березня. Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.
Нагадаємо, свою посаду Лещенко обіймав з грудня 2020 року.