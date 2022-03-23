23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 українці, - ОП

Протягом доби 23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4554 українці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, до Запоріжжя на власних автомобілях дісталися 2912 маріупольці.

З Гуляйполя до Запоріжжя було евакуйовано 51 особу. До міста доставлено гуманітарну допомогу.

На Київщині із сіл Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 українців.

У Луганській області евакуйовано 672 особи. До регіону доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, борошно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди евакуюються з окупованих територій. Це створює додаткову небезпеку, - ОП