Шольц зателефонував Путіну та Зеленському
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц потелефонував у середу президенту РФ Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє сайт глави німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час розмови з Путіним було обговорено "актуальний стан зусиль росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення". Шольц заявив про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.
У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися в тісному контакті.
Німецький канцлер і французький президент підтримують постійний контакт із "господарем" Кремля і з Президентом України. До війни обидві країни виступали в ролі медіаторів у рамках Мінського процесу та "нормандської четвірки".