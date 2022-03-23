Шольц зателефонував Путіну та Зеленському

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц потелефонував у середу президенту РФ Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт глави німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час розмови з Путіним було обговорено "актуальний стан зусиль росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення". Шольц заявив про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.

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У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися в тісному контакті.

Німецький канцлер і французький президент підтримують постійний контакт із "господарем" Кремля і з Президентом України. До війни обидві країни виступали в ролі медіаторів у рамках Мінського процесу та "нормандської четвірки".

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