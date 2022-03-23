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Британія працюватиме над збільшенням оборонної допомоги Україні, – Джонсон

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Британія працюватиме над збільшенням оборонної допомоги Україні, – Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про свій "намір" використати зустрічі G7 і НАТО, щоб "істотно" збільшити оборонну допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр заявив про свій намір використати завтрашні зустрічі G7 та НАТО для посилення тиску на режим Володимира Путіна та працювати з партнерами для істотного збільшення оборонної летальної допомоги Україні. Лідери намагатимуться задовольнити прохання України та забезпечити Зеленського найсильнішою позицією в поточних мирних переговорах", – сказав речник прем’єра Британії після телефонної розмови двох лідерів.

Під час розмови Джонсон підтвердив "своє захоплення хоробрістю українських збройних сил та їхнім успіхом у відбитті натиску Росії".

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"Зеленський сказав, що бомбардування цивільних районів, у тому числі блокади Маріуполя, є недобросовісним і вимагає відповіді від міжнародного співтовариства", – додав речник Джонсона.

Топ коментарі

  • Dorian Gray e44930c7
    таке відчуття, що окрім англійців і поляків на нас усім насрати...
  • Олександр Володимирович e1be3b9f
    Надо будет Джонсону памятник поставить
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
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