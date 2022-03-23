Кожен російський окупант суворо відповість за згвалтування українських жінок, якщо залишиться живим, - МВС

За зґвалтування українських жінок і дівчат суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим.

Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про скоєння військовими РФ насильницьких злочинів, зокрема статевих, проти мирного населення. У перехоплених нашими захисниками розмовах окупанти навіть вихваляються такими "подвигами", - зазначила Павличенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс омбудсмена отримує скарги українок про зґвалтування російськими окупантами

У МВС наголосили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам і лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.

"Окупанти відчувають безкарність та вседозволеність, але це ненадовго", - додала Павличенко.

Так, заступник міністра внутрішніх справ нагадала, що раніше поліція Київської області встановила особу ґвалтівника, який під час окупації села у Броварському районі застрелив господаря одного з будинків, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Російського військового, за оперативною інформацією, було ліквідовано військовими України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

"Гвалтівнику зараз заочно оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Мерзотник буде оголошений через Інтерпол у міждержавний розшук. Якщо він все ж таки живий, він буде переданий українському правосуддю і понесе покарання за скоєне - йому загрожуватиме довічне позбавлення волі", - заявили у МВС.

Наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

"Правоохоронці й надалі робитимуть все для того, щоб знайти та покарати кожного рашиста", - наголосила Павличенко.

Також дивіться: "Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал - похер на мирное население", - окупант розповідає про "осмотр" іграшкового магазину. ВIДЕО