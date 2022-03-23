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Через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово припиняє продаж квитків онлайн

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Через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово припиняє продаж квитків онлайн
Через масову атаку на провайдерів зв'язку онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово недоступні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УЗ" в фейсбуці. 

У інформації зазначається: "Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине.

Зв'язок із нами можливий через соцмережі, а контактний центр Укрзалізниці тимчасово працюватиме за номерамиЧерез хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово припиняє продаж квитків онлайн 01

Лінія "Якість та сервіс": 044 465 33 44

Лінія "Залізна допомога": 044 465 03 87

Зберігаємо спокій та продовжуємо рух"

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