"Переламані ребра, розтрощене обличчя, струс мозку": Російські окупанти у Херсоні катують місцевих, які виходять на мітинги

Російські нацисти почали використовувати брудні методи - катувати людей, які виходять на мітинги.

Про це у Facebook повідомила журналістка Олена Балаба, інформує Цензор.НЕТ.

"Прослідили після мітингу, і коли виходив з тролейбуса, скрутили, накинувши на голову мішок і вдягнувши кайданки, потім запхали в легкове авто. Мішок з голови так і не знімали, то не бачив ні обличь, ні місця - куди привезли. Сім годин катували і допитували, а потім відвезли і викинули просто на вулиці буквально перед початком комендантської години, мабуть сподівалися, що патруль пристрелить, але зміг заховатися і ледь живий дістався додому.

Сьогодні медики в діагностували струс мозку, чотири переламані ребра, сильні забої на руці, розтрощене обличчя з переламом кісток біля ока. Зараз вдома, по знайомих знайшли антибіотики - бо біля ока небезпечне запалення", - цитує вона одного з потерпілих.

За словами хлопця, скоріш за все, це відбувалося в будівлі обладміністрації.

Також, він заявив, що десь поруч сильно катували дівчину і закликає, щоб жінки не виходили на мітинги.

"Зараз там нема ані спостерігачів ОБСЄ або інших міжнародних організацій. Нема прав і свобод. Але в тому же Дніпрі можна створити тимчасову Херсонську обласну адміністрацію з головою, якому будуть довіряти херсонці і правоохоронцями, які будуть фіксувати всі подібні випадки і вираховувати цих катів. Якщо ми всі, українці, будемо знати в обличчя цю мерзоту - вони не зможуть уникнути правосуддя, а херсонці будуть знати, що вони не одні в своїй боротьбі - ми всі підтримуємо їх. Люди, зламати українців зараз на тимчасово окупованих територіях - це загубити все. Давайте будемо разом з тими, хто зараз страждає і б'ється там за Україну. Прошу достукатися до влади і тих, хто приймає такі рішення", - підсумувала Балаба.

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