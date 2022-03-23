На східному фланзі НАТО розуміють можливість нападу РФ, - Кулеба

Східні країни-члени НАТО розуміють, що є можливість нападу Росії на країни Альянсу, але чим далі від східного флангу, тим менше віри в це.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, в Україні воюють не лише за себе, а й заради того, щоб війна не прийшла на поріг безпосередньо країн НАТО.

"На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій, але чим далі від східного фронту НАТО вглиб Альянсу географічно, тим, звісно, менше є віри, що Росія здатна на них напасти. Як сказав мені міністр закордонних справ однієї із західноєвропейських країн: "Знаєте, ми з Росією не воювали і тому ми навіть не уявляємо собі, що це можливо", - розповів Кулеба.

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