Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники
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У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері МАГАТЕ
"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".
"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".