Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники

4 95721
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники
У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері МАГАТЕ

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".

"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Світу *****! Як на чорнобильську! Так і на запоріжську!

    НАТО теж *****!

    Їм *****, що вони можуть жити в ядерному попелі.
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Міжнародний суд ООН проголосував за те, що росія має вивести свої війська з України.

    росія сказал: "Ми не будемо виконувати".

    Представте, що на звичайному суді вбивці оголошують обминувачувальний вирок, а він каже "Я не буду виконувати рішення суда, я піду і буду дальше бивати!"

    Його ж після рішення суда - судові пристави зразу відведуть і кинуть в камеру.

    Тому і у міжнародного суда має бути якийсь виконавчий комітет. Війська НАТО мають реалізовувати рішення міжнародного суда.
  • Алексей Музыка a818500e
    Да уж. Чернобыль мы сдали в первые дни но тут понятно потому что находиться у границы с Беларусью, сложно было удержать не повредив АЕС. А какие оправдания могут быть по Запорожской АЕС которая находиться в 150 км от Крыма. Почему этот важнейший атомный объект, способный устроить геноцид во всей Европе, не был защищен должным образом ?? Я не военный эксперт но считаю что нужно было кинуть лучшие силы ЗСУ на оборону Энергодара и АЕС и многие согласиться. Теперь ищи этот йод по аптекам)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини