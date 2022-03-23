Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники

У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері МАГАТЕ

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".

"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".

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