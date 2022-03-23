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Навколо Києва зараз знаходиться близько 12 тис. військових РФ, - Арестович

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Навколо Києва зараз знаходиться близько 12 тис. військових РФ, - Арестович
Навколо Києва сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військових. Втім, ця цифра може бути ще меншою.

Про це радник глави ОП Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисяч 12. Може навіть менше, дуже мало. Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата", - зазначив він.

За словами Арестовича, з цих 12 тисяч 3 тис. - оточені, а ще 4 тис. - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".

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Топ коментарі

  • Santregon Prozetteus
    Я думаю що вони всі так чи інакше знаходятся в неприємному місці з 24-го як мінімум.
  • Nestor Nen
    Множте їй на 0, нагадайте Іловайськ їм.
  • olele
    Інна Щер@shcherbininainn

    Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
    Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
    росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
    Підпишіть, це забере 2 хв
    https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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