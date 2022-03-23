Навколо Києва зараз знаходиться близько 12 тис. військових РФ, - Арестович

Навколо Києва сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військових. Втім, ця цифра може бути ще меншою.

Про це радник глави ОП Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисяч 12. Може навіть менше, дуже мало. Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата", - зазначив він.

За словами Арестовича, з цих 12 тисяч 3 тис. - оточені, а ще 4 тис. - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".

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