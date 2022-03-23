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Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну

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Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну
Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України. Однак небезпека зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.

"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Павло ШОвте
    Олександр Лукашенко призвав білоруських танкістів не боятися "джавелінів":
    "Это просто труба с порохом. Главное не бояться и активно маневрировать. За годы моей службы ни один наш танк не был подбит этими хвалёными "джавелинами". Ни-о-дин!"
  • Vyacheslav Sensor 7a808794
    а поляки зайдут с боку и вдарят луку в зад
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