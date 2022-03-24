У Конгресі США вимагають провести розслідування смерті двох американських громадян від російських окупантів в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про то, що у Конгресі США вимагають розслідування обставин смерті двох американських громадян, які загинули в Україні внаслідок російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Член Конгресу США Eric Swalwell звернувся до Генерального Прокурора США з вимогою негайно розпочати кримінальне розслідування вбивства окупантами двох американських громадян: журналіста Brent Renaud, убитий в Ірпені. І волонтера Jimmy Hill, убитого у Чернігові.

Конгресмен вимагає встановити та притягнути до відповідальності російських військових злочинців, які це вчинили та їхніх командирів.

Усі українські правоохоронні органи та розвідки нададуть Генеральній прокуратурі США, ФБР, ЦРУ, усю можливу допомогу у встановленні імен командирів підрозділів, генералів, полковників та інших, які віддавали команди стріляти у беззбройних українських та американських громадян із гармат, мінометів та кулеметів.

У нас для цього накопичено вже чимало фактів та доказів, у тому числі у вигляді перехоплень розмов ублюдків, які я регулярно публікую на моєму каналі на YouTube. З цими записами можна ознайомитись за посиланням".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО