Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупантів все ще багато, за словами президента Росія шукає будь-яких покидьків, які готові воювати і вбивати українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей.

Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством.

Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень – університети, житлові квартали... Що завгодно! Російські війська не знають межі зла".

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