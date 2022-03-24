Зеленський - громадянам Росії: Розповідайте правду про війну, рятуйте своїх синів

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Росії розповідати правду про війну їхньої держави проти України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"А зараз хочу сказати окремо громадянам РФ. Впевнений, що серед вас багато тих, кому політика вашої держави гидка, кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору. Від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в інтернеті. Пропагандисти, які оплачуються з ваших же податків. Які брешуть про війну, які роблять біднішими всіх громадян Росії. Щодня, все більше й більше. Хіба це не безглуздо. Ваша держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими. Щоб ізолювати вас від світу, щоб вас було легше контролювати. І просто простіше відправляти на війну помирати", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна ніколи не погрожувала безпеці РФ.

"Навіть зараз ми робимо все тільки для того, щоб повернути мир на свою землю. Не на вашу, на нашу землю, для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли в нас це вийде, це буде неодмінно, ви будете впевнені як мінімум в одному - ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю. Тому ви, громадяни Росії, також зацікавлені в мирі, рятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. Якщо можете залишити Росію, щоб не віддавати свої податки на війну, зробіть це", - сказав Зеленський.

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