Чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС та "Великої сімки", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що на самітах ЄС, НАТО та G7 підтримають Україну.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"24 березня в Брюсселі відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт "Великої сімки". Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують, але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої сімки. Ми знаємо, що росіяни почали вже лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - наголосив президент.

"Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому що окупантів дуже багато. Просто тому що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни.

Ми просили закрити наше небо і ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні цю війну. ... Побачимо 24 березня", - підсумував глава держави.

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