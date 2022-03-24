23 березня було збито 7 російських літаків, 1 гелікоптер, 1 безпілотник та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили
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Командування Повітряних сил оприлюднило результати боротьби з російською агресією в небі 23 березня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У повідомлненні зазначається: "23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків; 1 гелікоптер; 1 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети".