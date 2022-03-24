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23 березня було збито 7 російських літаків, 1 гелікоптер, 1 безпілотник та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили

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23 березня було збито 7 російських літаків, 1 гелікоптер, 1 безпілотник та 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили
Командування Повітряних сил оприлюднило результати боротьби з російською агресією в небі 23 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомлненні зазначається: "23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків;  1 гелікоптер;  1 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети".

Також читайте: За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Amber
    Фантастика 👍🏼✊💪
    Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
  • Simon B
    Так вони й прийшли.
    Не з рогаток ж позбивали.
    Ще прийдуть цiкавiшi цяцьки.
  • Лилия Стацкая
    Дякуємо наші Герої!!!
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