Як діяти у разі хімічної атаки: рекомендації Центру протидії дезінформації
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення рф щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - йдеться в повідомленні.
В разі хімічної атаки слід:
1. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
2. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
3. Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
4. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
1. Візьміть аптечку.
2. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
3. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
4. Залиште приміщення сходами.
5. Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.