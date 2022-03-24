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Як діяти у разі хімічної атаки: рекомендації Центру протидії дезінформації

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Як діяти у разі хімічної атаки: рекомендації Центру протидії дезінформації
Російські окупанти готують хімічні атаки на території України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення рф щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - йдеться в повідомленні.

В разі хімічної атаки слід:

1. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
2. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
3. Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
4. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

1. Візьміть аптечку.
2. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
3. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
4. Залиште приміщення сходами.
5. Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

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