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Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

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Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету
Франція успішно випробувала модернізовану версію своєї ядерної ракети ASMPA

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Міністр оборони Франці Флоранс Парлі висловила "велике задоволення" у зв'язку з успішним випробувальним запуском.

"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", - сказала вона.

Ракета без ядерного заряду була випущена з літака Rafale, який вилетів з авіабази на південному заході Франції.

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Топ коментарі

  • Andrew Lee
    пришліть з десяток для більш детальних тестів до ЗСУ!!
  • Vitaliy Darmits
    Якщо ракета не вбила жодного русскава нєлюдя , то який же це успішний запуск ? Так , марнотратство .
  • Gyro
    Можете навіть випадково прикрутити до однієї з них ядерну боєголовку...)))
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