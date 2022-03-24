Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету
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Франція успішно випробувала модернізовану версію своєї ядерної ракети ASMPA
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
Міністр оборони Франці Флоранс Парлі висловила "велике задоволення" у зв'язку з успішним випробувальним запуском.
"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", - сказала вона.
Ракета без ядерного заряду була випущена з літака Rafale, який вилетів з авіабази на південному заході Франції.