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РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"

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РФ планує "великий терор" у Херсоні - ФСБ готується депортувати проукраїнських, навіть якщо їх буде "півміста", - "Times"
Росія планує влаштувати "великий терор" в окупованому Херсоні, викрадаючи мешканців та переправляючи їх через російський кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Times з посиланням на лист ймовірно написаний співробітником ФСБ Росії

У листі йдеться, що Кремль більше не хоче "грати по-хорошому" з протестувальниками в Херсоні.

Людей заберуть із будинків серед ночі, і "навіть якщо нам треба буде депортувати півміста – ми до цього готові".

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Топ коментарі

  • НБ
    Зеленський "по відосікам" і ніякої ролі, дякувати Богу, в військових операціях не грає. Ви уявляєте що було б якби цей блазень-уклоніст керував військовими операціями? Мені стає страшно за долю країни навіть коли він починає просто від себе без папірця щось гундосити...
  • stels400
    На юге слишком стремительно было всё плюс вопросы к руководству многих южных городов да и в целом по югу.Тероборона была небольшая без всу и её сразу перебили.Вопросы есть 300 тыс город без оружия...Есть полиция есть спецотделы есть армия и всего в раз не стало.Пару сотен орков держат город .
  • Алекс Мышкевич
    інакше кажучи, термінова етнічна чистка

    Донбас вони чистили 8 років - в Україну виїхало 1,5 млн. людей
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