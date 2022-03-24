Ворог зупинений на Броварському напрямку, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Броварському напрямку ведення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.

На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав".

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