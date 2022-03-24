Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт

У Бундесверу більше немає зброї, яку можна було би передати Україні. Проте Німеччина шукає, де цю зброю можна купити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сповіщає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки Роберт Габек.

Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.

Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".

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Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно".

"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.

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