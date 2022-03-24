Новини

Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт

13 48076
Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт
У Бундесверу більше немає зброї, яку можна було би передати Україні. Проте Німеччина шукає, де цю зброю можна купити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сповіщає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки Роберт Габек.

Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.

Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція надасть Україні додатково 5 тисяч гранатометів, - міністр оборони Гультквіст

Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно".

"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц: НАТО не буде стороною війни в Україні

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • irenka ko
    У ***** купить, він же ваш друг та партнер.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Тогда мы можем поделиться с Германием разбитыми рашистскими танками, бронемашинами. вертолетами.
    Кстати западные коллекционеры, в том числе и гансы, готовы платить хорошие деньги за эти "московские сувениры" продырявленные, сгоревшие, заляпанные кровью. ЗСУ готово предоставить документы и видеоролики.
    Мадам Ламбрехт лично подарим разбитый Панцирь,. Шоб ей было не стыдно.
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ох і тварюки ж ви любителі пуйла.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини