Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити, - міністерка оборони Ламбрехт
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сповіщає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel, такі заяви зробили міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, а також віцеканцлер та Федеральний міністр економіки Роберт Габек.
Зокрема, Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості передачи Укораїні зброї з резервів Бундесвера вже вичерпані. "І ми вивчаємо, які існують інші варіанти", - додала вона.
Проте, вона уточнює, якщо зброя буде закуповується у німецьких компаній для доставки в Україну, то це буде "не маршрут, який проходить через Міноборони, а скоріше маршрут, який проходитиме через Мінекономіки,адже тоді мова йде про експорт зброї".
Згодом таку можливість підтвердив і Роберт Габек. На запитання, чи дасть він добро на можливі закупівлі озброєння для експорту в Україну, він відповів: "Так, звичайно".
"Яка різниця, окрім матеріальної, чи буде федеральний уряд постачати зброю із запасів Бундесверу, чи Німеччина буде проводити постачання зброї з інших запасів?",- додав він.