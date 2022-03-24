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ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон

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ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон
Збройні Сили України змогли посунути лінію фронту на 25-35 км на схід від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомило джерело в Пентагоні.

Джерело поіфнормувало, що російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів далі в порівнянні зі вчорашнім днем.

На північний захід від центру Києва російські окупанти "окопуються і встановлюють оборонні позиції".

Джерело в Пентагоні також повідомило, що війська окупантів активізувалися в Донецькій та Луганській областях.

"Ми починаємо спостерігати, як вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаючись частіше йти в атаку. Також вони збільшили активність у східній частині", - додали в Пентагоні.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Дуже приємний ролік на ніч.
    https://www.facebook.com/watch/?v=551298426111274
  • Лилия Стацкая
    Слава Україні!Героям слава!
  • Myko
    Командування Повітряних Сил ЗСУ в FB
    "23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:

    7 літаків;
    1 гелікоптер;
    1 БпЛА (ОТР);
    2 крилаті ракети".
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