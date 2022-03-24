Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину
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В.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр оприлюднив інформацію щодо екологічної катастрофи внаслідок розкладання трупів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє Дзеркало тижня.
"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.
За його словами, тіла без документів — складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.
У результаті тіла загиблих пакують у пакети.
Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на рідній землі.