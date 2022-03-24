Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину

30 65175
Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину
В.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр оприлюднив інформацію щодо екологічної катастрофи внаслідок розкладання трупів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє Дзеркало тижня. 

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.

За його словами, тіла без документів — складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян

У результаті тіла загиблих пакують у пакети.

Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на рідній землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
  • Алекс Мышкевич
    вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
  • НБ
    А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини