Кожне місто ми відбудуємо, а окупантів притягнемо до відповідальності за кожен злочин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кожне місто, яке постраждало внаслідок агресії РФ, відбудують.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - наголосив президент.

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