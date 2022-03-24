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Кожне місто ми відбудуємо, а окупантів притягнемо до відповідальності за кожен злочин, - Зеленський

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Кожне місто ми відбудуємо, а окупантів притягнемо до відповідальності за кожен злочин, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що кожне місто, яке постраждало внаслідок агресії РФ, відбудують.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Это лёгкий намёк на Большую Стройку по всей стране с мегараспилами, откатами и заносами?.. То что было ДО войны боюсь уже народ не допустит ПОСЛЕ, хорош уже, накэрувалыся
  • Vyacheslav Sensor 7a808794
    моя мечта что бы он поскорее заткнулся и не давал не выполнимых обещаний - восстанавливать все разрушеное я надеюсь будут уже не при нем
  • ghfhg jhjh
    да нет дофига видят в нем "мессию" похлеще чем в 19м это ******...
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