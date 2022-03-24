У зв'язку із численними втратами російські окупанти активізували укладення контрактів та залучають окупантів, які повертаються із Сирії, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з поповненням рашистських військ новими резервами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ, з метою покращення ситуації на фронті, продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділів збройних сил російської федерації до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ".

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