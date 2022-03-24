Інші країни не зможуть допомогти Росії уникнути санкцій: США попередили Китай

Адміністрація Джо Байдена попередила Пекін про відповідь у випадку допомоги для російського бізнесу, який потрапив під санкції, допомоги РФ ухилитися від експортного контролю або обробляти заборонені фінансові операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За значається, що США намагається утримати Китай від допомоги РФ.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що вже незабаром країни "Великої сімки" оголосять про єдину відповідь, яка дозволить переконатися, що Росія не зможе уникнути санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну - за допомогою Китаю чи будь-якої іншої країни.

Це не стосується Китаю, але це буде стосуватися кожної значної економіки та рішень, які будь-яка з цих економік ухвалить, щоб спробувати, навмисно й активно підірвати або послабити санкції, які запровадив Захід.

За його словами, уряд США передав це повідомлення Китаю і тепер "очікує подібного сигналу від Європейського Союзу та окремих європейських країн".

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