Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що наразі більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - розповів він.

За словами Стрільця, погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.

"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.

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