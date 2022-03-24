Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець
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В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що наразі більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - розповів він.
За словами Стрільця, погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.
"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.