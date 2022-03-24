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Міноборони РФ відмовляється спілкуватися з Пентагоном

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Міноборони РФ відмовляється спілкуватися з Пентагоном
Протягом останнього місяця представники Пентагону неодноразово намагалися поговорити з Міністерством оборони Росії. Всі спроби було відкинуто.

Про це заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після початку відкритої агресії Росії в Україні міністр оборони США Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів (КНШ) генерал Марк Міллі намагалися організувати телефонні переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Проте російська сторона "досі відмовлялася від участі" у діалозі, заявив Кірбі.

Зазначається, що Москва та Вашингтон підтримують зв'язок для усунення конфліктів через пряму телефонну лінію.

Представники міністерства оборони США описали її як тактичний механізм, що дозволяє уникнути прорахунків, особливо коли йдеться про захист повітряного простору або території НАТО, але його функціональність може бути обмежена.

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У США вважають, що контакти між високопоставленими військовими лідерами потрібні, щоб уникнути непотрібної ескалації.

За словами Кірбі, Пентагон дотримується думки, що взаємодія між керівниками оборонних відомств США та Росії "критично важлива зараз".

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Кацапи, ідіть *****! У нас горілки не має, а якщо і є, то для вас, ординців, тільки отруйна!
  • Alex Kreuz
    Не треба з ними зв'язуватись - про що з цими дебілами розмовляти? Вони тільки цього і бажають, щоб їх благали... Статевий орган вам на комірець, сволота!
  • хрен
    они обиделись..
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