Велика Британія надасть Україні 6 тис. ракет та $33 млн допомоги

Велика Британія надасть Збройним силам України 6000 нової оборонної ракетної зброї та 25 млн фунтів стерлінгів (33 млн доларів). Ці гроші підуть на зарплати українським військовим.

Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Ця фінансова допомога призначена для виплати зарплат українським військовим.

Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії - загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів (528 млн доларів) - з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.

Велика Британія також надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (5,4 млн доларів) для всесвітньої служби BBC для боротьби з дезінформацією в росії та Україні. Також країна обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.

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Очікують, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про цей новий пакет підтримки України на зустрічах лідерів НАТО та "Великої сімки" в Брюсселі 24 березня. Очільники держав також обговорять довгострокову військову, дипломатичну та гуманітарну підтримку України та посилення заходів проти росії.