Велика Британія надасть Україні 6 тис. ракет та $33 млн допомоги
Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Ця фінансова допомога призначена для виплати зарплат українським військовим.
Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії - загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів (528 млн доларів) - з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.
Велика Британія також надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (5,4 млн доларів) для всесвітньої служби BBC для боротьби з дезінформацією в росії та Україні. Також країна обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.
Очікують, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про цей новий пакет підтримки України на зустрічах лідерів НАТО та "Великої сімки" в Брюсселі 24 березня. Очільники держав також обговорять довгострокову військову, дипломатичну та гуманітарну підтримку України та посилення заходів проти росії.