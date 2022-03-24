Голова Центробанку РФ Набіулліна хотіла піти у відставку. Путін не пустив, - Bloomberg

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна намагалася піти у відставку після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зробити це їй не дозволив президент РФ Володимир Путін.

Про це пише з посиланням на чотири джерела Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Їй доведеться справлятися з наслідками війни, яка швидко звела нанівець багато з того, чого вона досягла за дев'ять років на цій посаді. За словами джерел, її відхід зараз буде розцінений Путіним як зрада", - пише агентство.

Центробанк РФ твердить, що ця інформація не відповідає дійсності.

Повноваження Набіулліної спливають влітку. Вона очолює російський Центробанк із 2013 року. 18 березня Путін вніс до Держдуми кандидатуру Набіулліної для перепризначення на посаду голови Центробанку на третій п'ятирічний термін.

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Bloomberg звертає увагу, що під її керівництвом російський регулятор накопичив один із найбільших у світі запасів іноземної валюти та золота, впорався з кредиторами, яких вважали погано керованими чи недостатньо капіталізованими, і довів інфляцію до найнижчого рівня у пострадянській історії Росії.

Тепер співрозмовники Bloomberg у Центробанку говорять про "стан безнадійності" та відчуття, що вони опинилися в пастці – їх орієнтовані на ринкову економіку навички та досвід не стануть у нагоді, оскільки "Росія відрізана від світу".

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"У якийсь момент темп звільнень із Центробанку був настільки інтенсивним, що IT-департамент не встигав відключати облікові записи співробітників. Водночас деякі відділи зіштовхнулися зі шквалом резюме, що надходить із банків, на які накладено санкції", - розповіли джерела агентства. .

Bloomberg зазначає, що перед вторгненням російські чиновники змоделювали сценарії, які включали можливе відключення SWIFT, але можливість санкцій щодо резервів Центрального банку визнали надто екстремальною і розглядали лише як гіпотетичну.