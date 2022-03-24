80% Ірпеня під контролем ЗСУ та тероборони, - мер Маркушин

Збройні сили України та територіальна оборона контролюють 80% території Ірпеня. Втім, у місті є чимало ДРГ ворога та мародерів.

Про це в ефірі телемарафону "UA Разом" розповів мер міста Олександр Маркушин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Окупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів".

"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав Маркушин.

За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

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