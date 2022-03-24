У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою, - мер Федоров
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Російські солдати змушують мелітопольських вчителів відновити навчальний процес у школах російською мовою.
Про це під час прямого ефіру в соцмережах сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою", - сказав він.
Федоров також зазначив, що у місті були складнощі з виплатою зарплат, пов'язані з тим, що казначейська служба заблокувала всі виплати щодо міста Мелітополя.
"Було не зрозуміло, де я є, члени команди. На сьогодні всі захищені по місту Мелітополю платежі розблоковані, у тому числі і наш відділ освіти. Швидше за все найближчим часом вони отримають свої зарплати за березень", - додав мер.