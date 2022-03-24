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Білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України. Ми дуже чітко скомунікували, що будемо їх нещадно знищувати, так само як війська РФ, - Кулеба

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Білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України. Ми дуже чітко скомунікували, що будемо їх нещадно знищувати, так само як війська РФ, - Кулеба
Київ дуже чітко довів до білоруської сторони: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже просто і чітко скомунікували білоруській стороні, що якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть якісь тут бойові дії, то будуть нещадно знищуватися, так само як знищується російська армія. І я думаю, останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї путіна і лукашенка", - зазначив глава української дипломатії.

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За його словами, Київ володіє інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
    Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
    И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

    Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

    Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
    А ваша армия - даже не орочья армия.

    У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
    У вас нет даже этого.

    Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
    Вы будете уничтожены все.
    Без вариантов.

    Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
    А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

    В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

    Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
    Еще раз - вы будете уничтожены.
    Все.

    Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
    Поэтому послушайте меня.
    Послушайте внимательно.

    У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
    И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

    Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

    Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
    Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
    Пока еще не началась ненависть.
    Такая же, как к оркам.
    Мой вам совет.

    Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
    Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
    Чем больше сдадите, тем лучше.

    А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

    Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

    Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

    С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
    А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

    И подумайте еще вот о чем.
    За что вы хотите воевать?

    За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
    Или за свою свободу на своей собственной земле.
    Подумайте. И сделайте правильный выбор.

    Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
    Пусть его прочитает как можно больше людей.
    У вас еще есть время.
    Есть возможность сделать правильный выбор.

    АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
  • Siarhei 66a2f09a
    Заходить можно! Воевать нельзя! Можно и нужно только сдаваться и переходить на сторону ВСУ! И тогда ждет почет и слава не только от беларусов, но и от украинцев!
  • Bob Fayn
    Минэнерго РФ на фоне санкций Запада и росте цен на нефть сообщило о «неожиданной критической аварии» на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, который обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС. Руководство подконтрольного РФ консорциума утверждает, что ремонт оборудования будет длиться до двух месяцев.
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