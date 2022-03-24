Білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України. Ми дуже чітко скомунікували, що будемо їх нещадно знищувати, так само як війська РФ, - Кулеба

Київ дуже чітко довів до білоруської сторони: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже просто і чітко скомунікували білоруській стороні, що якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть якісь тут бойові дії, то будуть нещадно знищуватися, так само як знищується російська армія. І я думаю, останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї путіна і лукашенка", - зазначив глава української дипломатії.

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За його словами, Київ володіє інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати.