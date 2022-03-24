Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин
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Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 800 осіб особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15800 осіб,
танків ‒ 530 од,
бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
артилерійських систем – 280 од,
РСЗВ - 82 од,
засоби ППО- 47 од,
літаків – 108 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки - 1033 од,
кораблі /катери - 4 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
Спеціальна техніка - 16.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.