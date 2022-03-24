Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 800 осіб особового складу.