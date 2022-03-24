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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин

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Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 800 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15800 осіб,

танків  ‒ 530 од,

бойових броньованих машин ‒ 1597 од,

артилерійських систем – 280 од,

РСЗВ  - 82 од,

засоби ППО- 47 од,

літаків  – 108 од,

гелікоптерів  – 124 од,

автомобільної техніки  - 1033 од,

кораблі /катери  - 4 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.

Спеціальна техніка  - 16.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Amber
    Все, що заходить до нас із кацапстану , буде знищене , розтрощене і спалене , так і знайте , кацапські дикуни 😡
  • ladyar
    И это за один месяц войны!
  • экзорцист
    Вітаю 15800 росіян з правильним вибором!
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