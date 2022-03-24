У Харкові від початку війни загинули 294 мирні жителі, 15 з них - діти, - поліція

У Харкові внаслідок дій російських загарбників загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Люди майже цілодобово не виходять з укриттів. Палають житлові будинки, школи, лікарні, комунальні та торговельні об’єкти.

Із початку російського вторгнення на Харківщині від пекельних атак ворожих сил загинули 294 цивільні особи, серед яких 15 дітей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працівники поліції усіх підрозділів надають гуманітарну допомогу громадянам, забезпечують їх усім необхідним для нормальної життєдіяльності, стоять на сторожі їх законних інтересів, відпрацьовують інформацію про підозрілих осіб, оперативно реагують на повідомлення громадян про злочини та правопорушення.

Особлива увага спрямована на викриття мародерів, крадіїв, шахраїв та інших порушників закону.

Харківські слідчі ретельно документують наслідки, завдані злочинними діями російської армії.