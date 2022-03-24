Війська РФ обстріляли центр Харкова "Калібрами", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ, - Синєгубов

Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракет типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає.

Ситуація по Харкову, можна сказати, стабільна. Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною", - розповів він.

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За словами голови ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці 24 березня окупанти обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклея.

Синєгубов додав, що влада слідкує за ситуацією в області і намагається довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це складно, бо ворог не дає "зелених коридорів" для доставки.

Він також зазначив, що поліція у Харкові працює постійно – правоохоронці слідкують за порядком і протидіють мародерству.

Збройні сили, за словами, голови ОВА тримають оборону, і "немає сумніву, що ворог не зможе зайти у Харків".

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Також у місті поступово налагоджують вирішення інших проблем – розбирають завали, вивозять сміття, відновлюють роботу банківської системи, зокрема, видачі готівки.

За словами Синєгубова, росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування.

Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко, якого викрали 2 дні тому, досі перебуває в полоні ворога.