Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах

Петро Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям, які з початку російського вторгнення створили у громадах підрозділи територіальної оборони.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, відповідно до закону "Про основи національного спротиву", Сили територіальної оборони Збройних сил України є окремим родом сил ЗСУ. Однак з перших днів війни загони територіальної оборони також масово формуються на добровільній основі у містах та селах по всій країні. Тисячі людей долучаються до захисту держави.

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"Ми маємо посилити і прирівняти добровольчі підрозділи до бійців тероборони Збройних сил. Дати їм можливості щодо соціального захисту. Якщо, не дай Бог, він поранений або загинув, то страхування щодо компенсацій, вшанування героїв і надання всіх інших прав щоб було вирівняно", – пропонує Порошенко.

"Ми цей законопроект запропонували, і сподіваюсь, що це буде реалізовано", – говорить Порошенко.

"Я дякую кожному, хто зі зброєю в руках дивує світ, зупинив російську навалу. Ми впевнені в тому, що перемога буде за нами", – наголошує Петро Порошенко.