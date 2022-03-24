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Попереду дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю. Єдиний шлях українців - вистояти під навалою Мордора, - Резніков

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Попереду дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю. Єдиний шлях українців - вистояти під навалою Мордора, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що період війни, що розпочалася нападом Росії на Крим понад вісім років тому, увійде в історію як "місяць незламності".

"Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей. Збільшується кількість дезертирів", - написав Резніков у соцмережі фейсбук у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Водночас глава Міноборони зазначив, що попереду в України ще "дуже важкий період".

"Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне", - написав він.

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"Тому єдиний наш шлях – вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування", - наголосив Резніков.

Він заявив, що українська армія вистояла та посилюється за рахунок резерву. "Стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується міжнародна підтримка", - зазначив глава Міноборони.

Резніков зазначає, що нині головне - щоб працювала економіка, яка "поступово переводиться на військові рейки".

"Щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика. Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати та сприймаємо як завдання для вирішення", - пояснив міністр.

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"Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу", - заявив Резніков.

Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Kavkaz Center
    @newkc14
    WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Якобы путинский вор содействует в переговорах.

    Всем известно, что Абрамович держатель путинского общака. Обращение Зеленского - это фактически просьба к США не трогать деньги Путина. Это маразм или что хуже?
  • Gyro
    "Пощади не буде. Нам доведеться вбити їх усіх, кожного рашиста, кожного окупанта. Не з помсти. Не тому, що вони на це заслуговують. Не тому, що світ без них стане кращим. Нам потрібна гори трупів та купи згорілої техніки для того, щоб ***** в своєму бункері в Ямантау порахував би вигоди та збитки та зрозумів, що сваритися з Україною - собі дорожче"(с)
  • Joshua Merlin
    вот же баран... выстоять... единственная нация, хвастающаяся своими поражениями - это нация этого очкарика и ашкенази... не выстоять - а УБИВАТЬ КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА БЕЗ ПОЩАДЫ... ввести строжайший контразведывательный режим в отношении всех сотрудников офиса президента...а также дать ответ - какая падла дала приказ на уборку противотанковых заграждений на перешейке в крым и разминирование этой территории... и чем раньше будет дан ответ на эти вопросы, тем лучше...
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