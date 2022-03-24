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Кулеба закликає країни ЄС не платити за російський газ та нафту в рублях: Це все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - вбивати нас

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Кулеба закликає країни ЄС не платити за російський газ та нафту в рублях: Це все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - вбивати нас
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, не платити Росії в рублях та відмовитися від покупки російського газу та нафти.

Про це Кулеба пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо будь-яка країна ЄС прийме принизливі вимоги Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Європи змушені будуть платити за газ РФ у рублях, - доручення Путіна

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Топ коментарі

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Украина в ответ может прекратить транспорт газа в связи с войной и угрозой техногенной катастрофы и Европа вынуждена будет получать газ не из рашки
  • Володимир Пастушенко
    я також такої думки, пора.
  • Sophia-Maria Duglass
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