Кулеба закликає країни ЄС не платити за російський газ та нафту в рублях: Це все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - вбивати нас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу, не платити Росії в рублях та відмовитися від покупки російського газу та нафти.

Про це Кулеба пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо будь-яка країна ЄС прийме принизливі вимоги Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою - допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - написав він.

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