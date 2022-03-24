Війська РФ різко посилили обстріли Чернігова. Маріуполь у блокаді, але бореться. Тривають бої в Ізюмському районі, - звіти ОВА

Російські війська збільшили кількість обстрілів Чернігова, тривають бої на Київщині та Харківщині.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 24 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Київщина

Вночі повітряні тривоги лунали по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова.

На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

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Житомирщина

Ніч була неспокійною. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Кіровоградська область

Ніч минула спокійно

Дніпропетровщина

Вночі кілька нічних тривог. На ранок — спокійно.

Сумщина

Окрім Охтирського району, де тривали бої і рух ворожих колон, ніч в області пройшла відносно тихо. Інформація щодо руйнувань і постраждалого мирного населення наразі відсутня.

Харківщина

На Харків уночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.

Область: тривають бої в Ізюмському районі, вчора там збили два літака окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.

Запорізька область

Ситуація контрольована, ніч минула відносно спокійно

На Волині, Вінничині, Закарпатті, Львівщині, Полтавщині, Рівненщині, Хмельницькій області, в Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську ніч минула спокійно.

Луганщина

Обстріли Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

По окраїнах Рубіжного, за даними місцевої влади завданоу удару фосфорними бомбами. Чотири загиблих, двоє з яких — діти, та шестеро поранених.

Донеччина

Ситуація напружена. Авдіївка, Очеретине — бої.

У середу обстріляли Бахмут.

Маріуполь у блокаді, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж, на жаль, не доїхав.

Мар'їнку доруйновують окупанти - наступають, наші ЗСУ їх відкидають назад.

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Миколаївщина

На Миколаївщині ніч пройшла відносно спокійно, без урахування повітряних тривог. Продовжуються роботи щодо підключення знеструмлених населених пунктів до електрики

Херсонщина

Становище області залишається складним. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпропетровщиною.

Щодо викрадень — вчора пізно було звільнено з полону директора театру Олександра Книгу.

Одеса

Ситуація під контролем. Зранку була повітряна тривога.