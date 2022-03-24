В Рубіжному і Попасній окупанти закріпилися, але повністю їх не зайняли, - Гайдай

Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу "Київ".

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – "чому вони й закидають бомбами та ракетами". "Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону", - сказав голова обладміністрації. Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують "зелених коридорів" для евакуації тих, хто залишився.

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