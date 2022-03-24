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В Рубіжному і Попасній окупанти закріпилися, але повністю їх не зайняли, - Гайдай

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В Рубіжному і Попасній окупанти закріпилися, але повністю їх не зайняли, - Гайдай
Російська окупаційна армія частково зайняла міста Рубіжне та Попасну Луганської області й закріпилася там, але саме місто не зайняла.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну так буває – це війна. Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Нині перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу "Київ".

Водночас він зазначив, що в окупантів панічні настрої – "чому вони й закидають бомбами та ракетами". "Вони чітко розуміють, що наразі відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що гнатимемо до самого російського кордону", - сказав голова обладміністрації. Гайдай також розповів, що в окупованих населених пунктах Луганської області ще залишаються мирні жителі, не всі змогли виїхати, й окупанти не узгоджують "зелених коридорів" для евакуації тих, хто залишився.

Дивіться: На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Закріплюйтеся, пірнайте у воду, маскуйтеся... Все одне буде, як в анекдоті:
    Перед першою шлюбною ніччю молода питає у мами:
    - а які трусики одягнути в ліжко: з кружевами чи білі?
    - Та які не одягай, доню, результат буде однаковий.
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Кацапи їх "взяли" ще на третій день, а тут он воно як - пройшов місяць, поки вони туди нарешті зайшли. Звичайно, можна взяти місто, перед цим знищивши його вщент. Так що нічого такого у відступі наших військ немає - треба перегруповуватися і максимально палити русню, а оця савєцька херня про "гєроічєскоє взятіє висоти 239" нікому не треба. Хто при розумі буде сидіти на руїнах?
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Не буде наступів, поки не буде чіткої переваги. Задача - максимально палити русню з мінімальними втратами та тягнути час.
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