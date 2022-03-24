ВР зафіксувала злочин проти мелітопольської журналістки Залізецької та вимагає покарання злочинців

Комітет ВР України з питань свободи слова зафіксував злочин проти журналістки Світлани Залізецької та вимагає покарання злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

У повідомленні нагадується, що 23 березня 2022 року окупанти взяли в заручники літнього батька відомої мелітопольської журналістки, директорки видання "Главная газета Мелитополя" та онлайн-медіа "Ріа-Мелітополь", члена НСЖУ Світлани Залізецької. Озброєні люди провели повний обшук приміщень, а оскільки самої медійниці у той момент не було вдома, взяли у заручники її 75-річного батька. За інформацією НСЖУ, загарбники вимагають, аби журналістка особисто з’явилася до них і лише за цієї умови дадуть свободу її батьку, старому чоловіку, який нещодавно переніс інсульт.

"Комітет з питань свободи слова заявляє про системний тиск окупантів на представників медіа. Головні інструменти ворога: затримання й примусове утримання медійників і членів їхніх родин в полоні, залякування і знущання. Закликаємо міжнародну спільноту активно включатись у боротьбу за свободу слова, який включає в себе і особливий захист представників медіа", - зауважили в пресслужбі ВР.

Як інформує газета "Ріа-Мелітополь", батька Світлани Залізецької досі так і не відпустили. Вчора після 20.00 на її телефон надійшов дзвінок із невідомого номера. Трубку передали батькові.

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"Тато сказав, що його тримають у якомусь підвалі. Що бажають від нього, він не знає. Чоловік, що поруч стояв, з чеченським акцентом сказав: "Хочемо, щоб вона була поруч". Я сказала: "Тату, не повторюй, я і так все чую. Прошу тебе терпи і не здавайся. Я не збираюся ні до кого йти. А їм передай, нехай ідуть у відомому напрямку, куди послали російський корабель". Я кричала в трубку, що розповідатиму всьому світу про ті гестапівські методи, які вони застосовують до людей похилого віку і вимагала відпустити батька, який абсолютно не має жодного відношення до моєї журналістської діяльності, - зауважила журналістка Залізецька.