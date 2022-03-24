Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони позитивно сприймають цю ідею. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - розповів Кулеба.

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