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Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба

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Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони позитивно сприймають цю ідею. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - розповів Кулеба.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Германию и Францию можно выкидывать из списка. Пока только гадят Украине и пытаются спасти *****. Зачем такие союзники?
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Єдина гарантія-розвал рашки.Все решта-відтягування війни.
  • Павло ШОвте
    За яких амеб вони мають українців! Щоб виправдати лобіювання Зеленським скасування санкцій до Абрамовича, кидають у інфопростір повідомлення, що останній прилетів у Мінськ і ну ду-у-уже допомагає у переговорах.
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