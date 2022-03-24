Росія випустила по Україні вже понад 1200 ракет: війська РФ все ще мають понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення, - Пентагон

З початку вторгнення Росії в Україну війська РФ запустили понад 1200 ракет.

Про це посиланням на Міноборони США передає ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми все ще оцінюємо, що у них (РФ. — Ред.) є переважна більшість зібраного наявного інвентарю ракет "земля-повітря" і крилатих ракет", — цитують журналісти високопоставленого чиновника Міноборони США.

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За словами представника Пентагону, незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, "у них ще залишилося дуже багато".

Посадовець сказав, що російські військові "найменше використовують повітряні крилаті ракети", але вони все ще мають "понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення". РФ все ще має значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності, розповіли у Пентагоні.