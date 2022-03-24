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Фонд "Надія по всьому світу" просить про допомогу для захисників столиці та киян

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Благодійний Фонд "Надія по всьому світу" продовжує збір коштів та гуманітарної допомоги для оборонців міста та киян, які залишились в місті. Допомогти може кожний.

Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє Олександр Ковтун, передає Цензор.НЕТ.

Цей волонтерський рух було організовано Олександр Ковтун, Назарджан Абд та іншими украінськими патріотами в співпраці з БФ "Надія по всьому світові".

Волонтери опубліковати звіт за останні декілька днів роботи:

"За день стільки подій відбувається, що тільки вечором розумієш ось "фініш"))) За цей місяць ми отримали багато рідкісних речей для військових, дещо безкоштовно, дещо купили, а за деякі речі ми заплатили щоб їх привезли з Західної України... перерахувати людей неможливо, але навіть один боєць, що вдітий, нагодований та забезпечений ліками - це маленька перемога!" - зазгачають волонтери.

- ми допомогли з бєрцами В/Ч А01...

- зібрали пару коробок для дівчат (лікарі-реаніматологи) з Одеси, яких мобілізували та відправили у польовий госпіталь в сторону Миколаєва - рації, фонарики, турнікети, ножиці, скальпелі, халати, медичні системи, кровоспинні тощо

- допомогли артиллеристам з формою, засобами гігієни, харчуванням дового зберігання, карематами, тощо

"Вчора (23 березня. - Ред.) відвантажили продукти харчування, деякі ліки, теплі речі волонтерам, що вивозять людей з Бучі та привозять по дорозі все необхідне, людям що там залишаються по різним причинам. Щоб ви розуміли ситуацію - в день в call-центр допомоги, що відповідає за Бучу/Ірпінь надходить до 2000 дзвінків з проханнями: вивезти когось, знайти, привезти ліки, погодувати тварин, подивитись чи не зруйнований будинок тощо. АЛЕ! Ті хто реально туди може дістатись (бо там щоденно йдуть бойові дії або обстріли) ОДИНИЦІ", - розповіли волонтери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БФ "Надія по всьому світу" збирає кошти та гумдопомогу для оборонців Києва та киян, які залишились в місті. ФОТО

СЬОГОДНІ МИ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ВСЬОГО СВІТУ ПРО ДОПОМОГУ! Є ПОТРЕБА У ВСЬОМУ – БО В МІСТІ КИЄВІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ БАГАТО НАСЕЛЕННЯ, А ПОСТАЧАННЯ МІНІМАЛЬНЕ. БАГАТО МАГАЗИНІВ ТА АПТЕК НЕ ПРАЦЮЄ!

Наш координатор по Києву – Ковтун Олександр +380504465864", - розповіли волонтери.

Ви можете жертвувати кошти в валюті або гривнях на наступні рахунки:

ПРИВАТНІ ОСОБИ:

Приватні особи також можуть переводити кошти на приватну картку нашого координатора – Олександра Ковтуна

ДЛЯ ГРН - Приват 5363542020053337 Ковтун О.М.

Монобанк 5375411407233985

ДЛЯ ЄВРО (з країн Європи). Реквізити SEPA:

Account number (IBAN: GB78CLJU00997182504391)

BIC: CLJUGB21

Account Holder Name: KOVTUN OLEKSANDR

TIN (Taxpayer Identification Number) 2937806577

Bank: Clear Junction Limited

Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN

Також можна перераховувати кошти за допомогою сервісів: MoneyGram, Western Union, Payoneer

ПРИВАТНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ:

ДЛЯ ДОПОМОГИ В ДОЛАРАХ США

BENEFICIARY

Acc. UA293808050000000026001169335

Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE

Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine

Beneficiary’s Bank:

RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY

LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE

SWIFT Code: AVALUAUKXXX

Corr Acc : 890-0260-688

Correspondent Bank:

THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA

S.W.I.F.T. Code: IRVTUS3N

ДЛЯ ДОПОМОГИ В ЄВРО

BENEFICIARY

UA053808050000000026006169341

Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE

Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine

Beneficiary’s Bank:

RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY

LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE

SWIFT Code: AVALUAUKXXX

Corr Acc : 55.022.30 5

Correspondent Bank:

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

SWIFT Code: RZBA AT WW

Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 01
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 02
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 03
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 04
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 05
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 06
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 07
Фонд Надія по всьому світу просить про допомогу для захисників столиці та киян 08

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