Українські військові покращили позиції в Ірпені, - КОВА
Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ми змогли покращити позиції в Ірпені, Макарові та с.Мощун. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків. Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській та Харківській областях. В містах та селах, які чинять опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства щодо мирного населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 23 березня зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.
Найбільші руйнування внаслідок обстрілів:
▪️Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
▪️Броварський район (Великодимерська громада)
▪️Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади)
▪️Фастівський район (с. Ясногородка).