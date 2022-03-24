Українські військові покращили позиції в Ірпені, - КОВА

Українські військові продовжують тримати оборону. На жодному із напрямків Київщини противнику не вдалося досягти успіху.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змогли покращити позиції в Ірпені, Макарові та с.Мощун. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків. Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській та Харківській областях. В містах та селах, які чинять опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства щодо мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 23 березня зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

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Найбільші руйнування внаслідок обстрілів:

▪️Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

▪️Броварський район (Великодимерська громада)

▪️Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади)

▪️Фастівський район (с. Ясногородка).