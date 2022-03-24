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Україні потрібна військова допомога без обмежень, - Зеленський на саміті НАТО. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, як і без обмежень Російська Федерація застосовує проти України весь свій військовий арсенал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас весь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які об'єкти - від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", - заявив президент.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось вам і відповідь від самого Зєлєнского, чи потрібне Україні НАТО. 😊
  • Funt Gor
    Подивився повністю виступ. Зеленський дуже класно "повозив" носом по паркету НАТО... мені навіть шкода, зовсім трішки стало представників НАТО, так як вони давно про себе такого не чули А фраза: "Більше, прошу ніколи, більше не говоріть, що наша армія не відповідає стандартам НАТО" - це нокаут для НАТО!!!
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    На НАТО, с мадьяровской швалью и с любителями нюхнуть х*йловского газку, особо расчитывать не стоит.
    Нужен военный союз с США, Британией, Польшей и странами Балтии.
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